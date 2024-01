Lynr Immobilienwerte GmbH mietet zum 1. Mai 2024 im Teelbruch in Essen einen neuen Standort mit ca. 750 m² Büro- und Lagerfläche von der Lange Objektgesellschaft mbH & Co. KG an. Dadurch sollen mehrere kleine Flächen des Kunden in der Nähe des aktuellen Standortes konsolidiert werden. Anteon Immobilien hat beide Parteien während des Anmietungsprozesses beraten.

