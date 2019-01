Luxusimmobilien am Wasser erzielen 40 % mehr als Immobilien im Inland

Preise für Luxusimmobilien am Wasser liegen weltweit im Durchschnitt 40 % höher als vergleichbare Immobilien im Inland. Zu diesem Ergebnis kommt der Knight Frank Global Waterfront Monitor, der Teil des neuesten Global Waterfront Report 2019 ist, den die Immobilienberatungsgesellschaft Knight Frank veröffentlicht. Die Top-5 Städte des Knight Frank Global Waterfront Monitor werden angeführt von Australien. An der Spitze des Rankings stehen Sydney (89,3 %), Gold Coast (64,1 %) und Perth (53,2 %), gefolgt von Dubai (50,7 %) und Paris (48 %).

.

Laut Liam Bailey, Partner bei Knight Frank und Global Head of Research, zählen Immobilien mit Wasserlage zu den begehrtesten Adressen in der Welt, jedoch gibt es hinsichtlich ihrer Lage und Lebensqualität Unterschiede.



„In unserem Global Waterfront Report 2019 haben wir herausgefunden, dass Luxusimmobilien am Hafen mit 59,1 % die höchsten Aufschläge erzielen. Knapp dahinter folgen Prime-Immobilien am Strand mit durchschnittlich 58,5 % und jene am Fluss und See mit 36,8 % bzw. 32,7 %”, so Bailey.



Wie Sarah Harding, Partner von Knight Frank und Head of Residential Australia, mitteilte, erleben Immobilien am Wasser in Sydney den weltweit höchsten Anstieg (Stand: Q3 2018). „Sydney liegt mit 89,3 % im Vergleich zu Lagen im Landesinneren ohne Zugang zu Wasser an erster Stelle. Eigentümer konkurrieren darum, wer die schönsten Ausblicke auf die Harbour Bridge und das Opernhaus Opera House hat und wer das unvergleichbare Panorama einer der schönsten Naturwasserlandschaften in der Welt genießen darf und Zugang dazu hat“, erläutert Harding.



„Projektentwicklungen wie die Crown Residences in One Barangaroo setzen einen neuen Standard für Immobilien am Wasser in Sydney und in der ganzen Welt“, berichtet Knight Franks Erin van Tuil, Partner von Knight Frank und für die Crown Residences in One Barangaroo verantwortlich. „Jede der insgesamt 82 Residenzen mit 6-Sterne-Hotel-Ausstattung ermöglicht zwei bis drei Ausblicke auf den Hafen von Sydney. Highlights wie das Hobart Yacht Race am Zweiten Weihnachtsfeiertag und die berühmten Neujahrsfestivitäten machen ihn zu einer der meistbegehrtesten Wohnadressen Australiens“, führt van Tuil weiter aus.



Laut Sarah Harding kommen die Kaufinteressenten für Immobilien mit Wasserlage aus der ganzen Welt, wobei das stärkste Interesse aus UK, den USA, Kanada und Australien registriert wurde.



„Neben dem besonderen Lebensstil sowie weiteren Annehmlichkeiten, die ein Haus am Wasser bietet – wie private Liegeplätze oder Stege sowie einen einfachen Zugang zu zahlreichen Wassersportarten – stellen sie auch eine attraktive Kaufgelegenheit dar, da sie zu den liquidesten Immobilien zählen“, so Sarah Harding. „Aufgrund ihrer Lage und ihrer Seltenheit bleiben sie sogar während eines Marktabschwungs sehr begehrt. Dadurch behalten sie ihren Wert und geben potenziellen Käufern zusätzlich Vertrauen auch bei ihrer Ausstiegsstrategie, falls sie verkaufen müssen.“



„Neubauimmobilien am Strand sind sowohl in Perth als auch in Dubai sehr gefragt. Ein Beispiel hierfür ist das Palm Jumeriah in Dubai, das Kaufinteressenten den Lifestyle und die Annehmlichkeiten ermöglicht, wofür Luxusimmobilien am Wasser berühmt sind“, sagt Liam Bailey.



„Aufgrund der Tatsache, dass es in Paris wenige Neubauimmobilien gibt, zählen die älteren Haussman-Häuser entlang der Seine mit ihren hohen Decken zu den typischen Immobilien am Wasser. Ähnliches sehen wir in Berlin mit seinem begrenzten Platz für neue Projektentwicklungen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Preise für Immobilien am Wasser in der Kategorie Premium, die derzeit bei +28 % liegen, weiter steigen werden“, so Bailey weiter.