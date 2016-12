Luxusherberge für Tauben zieht an den Bahnhof Südkreuz

Es ist nicht nur pure Tierliebe, die die lautstarke Kritik am Abriss des großen Taubenhauses auf dem Forum Tower am Potsdamer Platz 11 befeuert hat, der Luxus-Verschlag für die Vögel hatte schon nach kurzer Zeit dem Taubendreck in der Gegend deutlich minimiert - zur Freude der ansässigen Geschäftsleute. Das kanadische Investmentunternehmen Intertrust Group, an die das Gebäude offensichtlich inzwischen weiterverkauft worden ist, will als neuer Eigentümer des Gebäudes auf dem Haupt des Gebäudes nun allerdings eine Dachterrasse anlegen. Das „Luxus-Taubenhaus“ zieht nach seiner Demontage jetzt, vermutlich noch im Januar, an den Bahnhof Südkreuz in Schöneberg um.

Die 100.000 Euro teure Herberge für die Vögel war 2012 von den damaligen Besitzern des Forum-Towers, der ehemaligen SEB Asset Management (jetzt Savills Investment Management), in Auftrag gegeben worden. Der Tierschutzverein übernahm die Betreuungshoheit über die Stahlkonstruktion mit ihren acht Metern Länge, fünf Metern Breite und vier Metern Höhe, SEB steuerte die Unterhaltskosten von immerhin 30.000 Euro per anno bei. Dem Federvieh behagte die Luxus-Unterkunft, in der es zudem kostenlose Mahlzeiten gab, und in der Folge reduzierte sich der Taubendreck in Touristengegend merklich. Da die Tierschützer außerdem eine Geburtenkontrolle praktizierten, gelang es überdies, den Taubenbestand herunterzufahren. Gegen das Ansinnen der Etablierung einer hübschen Dachterrasse wurde folglich Sturm gelaufen.



Die Deutsche Bahn bietet nun einen Ersatzstandort für das Taubenhotel am Bahnhof Südkreuz an. Die Unterhaltskosten sollen der Bezirk und die C.U.B.A gGmbH (Arbeitsbereich Taubenregulierung) übernehmen.