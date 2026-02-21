Luxus-Resort am Tegernsee: Betreiber-Deal für Seegut steht kurz bevor

Das in 2024 gestartete Hotelprojekt Seegut in Bad Wiessee kommt planmäßig voran. Trotz Winter laufen die Bauarbeiten weiter, der Betreibervertrag soll Ende Februar unterzeichnet werden. Das Resort am Tegernsee entsteht als weitläufiges Ensemble mit 25 Gebäuden, dessen Fertigstellung für 2028 vorgesehen ist.

.

In Bad Wiessee treibt die Athos-Gruppe, das Family Office der Gebrüder Andreas und Thomas Strüngmann, den Bau des Hotelensembles Seegut weiter voran. Der milde Winter ermöglicht die Fortsetzung wesentlicher Arbeiten. Während Erd- und Tiefbau saisonbedingt pausieren, laufen Holz- und Rohbauarbeiten ohne größere Einschränkungen. Das Projekt liegt nach Angaben des Entwicklers im Zeitplan.



Auf dem rund 35.000 m² großen Seegrundstück entsteht ein Resort im oberen Luxussegment mit insgesamt 25 Einzelgebäuden. Geplant sind unter anderem ein Wirtshaus, ein Gutshaus, eine Rezeption, ein Wellnessbereich sowie eine öffentlich zugängliche Gastronomie. Drei zentrale Gebäude sind bereits eingedeckt.



Offen ist noch die Betreiberfrage – allerdings anscheinend nicht mehr lange. Laut eines Berichts des Merkurs habe Athos-Sprecher Professor Stephan Heller auf Nachfrage bestätigt, dass die Unterzeichnung des Managementvertrag voraussichtlich noch Ende Februar erfolgen wird. Im Anschluss werde das Unternehmen den künftigen Betreiber offiziell vorstellen. Das Interesse renommierter Hotelgesellschaften gilt als hoch.



Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für 2028 vorgesehen. Die Energieversorgung erfolgt über eine Seethermie-Anlage. Die technischen Installationen im See sind planmäßig abgeschlossen, die zuvor gesperrte Uferpromenade ist wieder freigegeben.