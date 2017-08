Ardi Goldman plant Luxus-Parkhaus für Oldtimer

In einem Kommentar zum Frankfurter Cargo-City-Süd-Prozess charakterisierte ein Redakteur der „Frankfurter Neuen Presse“ den Investor Ardi Goldman als „bunten Vogel der Immobilienbranche“, der über „kreative Bau-Fingerchen“ verfüge – nicht ganz unzutreffend angesichts des neuen Vorhabens, das der Frankfurter auf der Agenda hat: Ardi Goldmann realisiert für geschätzte fünf bis sechs Millionen Euro ein „Fünf-Sterne-Parkhaus“ für Oldtimer an der Lindleystraße 20 im Ostend. Die „East-Garage“ soll im November aufgesperrt werden.

215 Stellplätze auf fünf Etagen hält das Luxus-Parkhaus vor. Die Anlage ist mit einer Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Überwachung ausgestattet und soll keinen öffentlichen Zugang bieten. Die Besitzer der automobilen Schätze haben dagegen jederzeit Zutritt. Eine Echtzeit-Fernüberwachung zerstört im Vorfeld alle Phantasien von Autodieben. Service-Plus überdies: Individuelle Stromversorgung plus Beleuchtung an jeder Koje, WC-Anlagen und temperierte Freiflächen im Erdgeschoss sowie Lagerräume für Ersatzteile und Kleidung.



Ardi Goldman erklärt das unkonventionelle Vorhaben mit seiner eigenen Vorliebe für Oldtimer und betont, dass die „East Garage“ nur der artgerechten „Aufbewahrung“ der automobilen Klassiker dienen soll, keineswegs einer öffentlichen Zurschaustellung. Prinzipiell ist es also ein Humidor für Mercedes 300 SL und Cadillac, Jaguar E-Type und Co..