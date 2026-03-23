Luxus-Comeback auf der Maximilianstraße: Montblanc eröffnet neue Boutique

Montblanc ist zurück auf einer der teuersten Einkaufsstraßen Deutschlands: Nach Umbau und Standortwechsel präsentiert sich die Marke mit einem neuen Store-Konzept in der Maximilianstraße in München.

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Die Luxusmarke Montblanc hat auf 120 m² eine neue Boutique in der Maximilianstraße 23 in München eröffnet. Damit kehrt das zur Richemont-Gruppe gehörende Unternehmen nach rund zwei Jahren auf die exklusive Einkaufsstraße zurück, auf der sie bis 2024 seit mehr als zwei Jahrzehnten vertreten war.



Der neue Standort liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite des bisherigen Geschäfts und markiert die Fortsetzung der langjährigen Präsenz vor Ort. Nach rund einjähriger Umbauphase setzt Montblanc auf ein überarbeitetes Ladenkonzept, das die verschiedenen Produktbereiche in einem modernen und hochwertigen Ambiente zusammenführt.



Mit der Neueröffnung stärkt die Marke ihre Position im Premiumsegment und unterstreicht die Bedeutung der Maximilianstraße als zentrale Luxuslage im deutschen Einzelhandel.