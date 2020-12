Luwin vermietet im Frankfurter CBD an Friendly Hunting

Luwin Real Estate Managers GmbH hat in dem Gebäudeensemble „Ma'Ro“ im Frankfurter Opernquartier eine Einzelhandelseinheit von rund 100 m² an den Textilanbieter Friendly Hunting vermietet.

Die familiengeführte Cashmere-Manufaktur wird die Frankfurter Filiale in der Neuen Mainzer Straße 74 am 1. April 2021 eröffnen und ergänzt damit den vorhandenen Mieter-Mix entlang der Neuen Rothof, wo sich unter anderen auch Suitsupply, Woolrich, Hogan, Burresi und Dorothee Schumacher angesiedelt haben. friendly hunting ist ein Label, welches sein Handeln konsequent mit einer nachhaltigen Haltung und sozialem Engagement verbindet.



„Die Vermietung an friendly hunting ist repräsentativ für die zukünftige Positionierung unseres Einzelhandelsangebots und unterstreicht im aktuellen Marktumfeld das Vertrauen von Einzelhandelsnutzern in den Standort und in unser Premium-Objekt Ma'Ro vis-à-vis der Luxuseinkaufstraße Goethestraße. Weiter standortstärkend werden sich kurz- bis mittelfristig auch die Entwicklungen im umliegenden Opernquartier (insbesondere Junghof Plaza, das Projekt Four und Opernplatz 2) auswirken“, kommentiert Sarah Dörr, Assetmanagerin bei Luwin.



Der Investment Manager hatte das Büro- und Einzelhandelsobjekt Ma'Ro mit einer Gesamtfläche von rund 13.000 m² im Juni diesen Jahres für einen institutionellen Investor erworben und in das Asset Management übernommen [wir berichteten].