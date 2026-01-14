Luwin kauft Berliner Wohnanlage von Catella IM

Luwin Real Estate hat zum Jahresende 2025 ein Wohnensemble mit 114 Einheiten in Berlin-Neukölln von Catella Investment Management erworben. Die Transaktion erfolgte für ein Mandat eines internationalen institutionellen Investors. Luwin übernimmt auch das Asset Management und plant eine strategische Weiterentwicklung des Objekts.

Das Wohnensemble wurde 2020 fertiggestellt. Die Wohnungen verfügen zumeist über Balkone, Terrassen oder Gärten und sind hochwertig ausgestattet. Das Objekt zeichnet sich zudem durch seine zentrale Lage aus und profitiert von einer sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie einem vielfältigen gastronomischen und kulturellen Umfeld.



"Mit dieser Investmentopportunität konnten wir in der aktuellen Marktphase einen weiteren Deal mit nachhaltigem und attraktivem Rendite-Risiko-Profil für ein bestehendes Mandat sichern. Wir setzen damit den Ausbau unseres Wohnportfolios in Deutschland weiter konsequent fort“, sagt Maximilian Schneidler, Managing Partner bei Luwin.



Luwin übernimmt im Rahmen der Transaktion das Asset Management und wird die strategische Weiterentwicklung des Objekts verantworten. Ziel ist es, die langfristige Wertschöpfung durch nachhaltige Maßnahmen und eine optimierte Bewirtschaftung sicherzustellen.

