Das Amazon Verteilzentrum in Nürnberg geht an Luwin. Der Asset Manager konnte sich den Neubau im Zuge einer Off-Market-Transaktion von May & Co. sichern. Der Projektentwickler erwarb das Grundstück im Grundig-Park 2017 und schloss 2020 einen langfristigen Mietvertrag mit Amazon .

Fotos: Luwin Real Estate



