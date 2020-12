Luwin holt Naghmeh Baybordi ins Hamburger Asset-Management-Team

Naghmeh Baybordi

© Luwin

Luwin Real Estate Managers GmbH hat Naghmeh Baybordi als Director für den Bereich Technical Asset Management am Hamburger Standort gewonnen. Für das Unternehmen ist Baybordi die siebte Neueinstellung in diesem Jahr.

Die Diplom-Ingenieurin besitzt mehr als zehn Jahre Berufserfahrung im Technischen Immobilienmanagement und verantwortete vorwiegend Gewerbeimmobilien im Core- und Core-Plus-Segment. Vor ihrem Wechsel zu Luwin war sie für die Officefirst GmbH und Dream Global Advisors GmbH als Technische Asset Managerin tätig.



Vom Hamburger Standort aus, der in diesem Jahr am Ballindamm eröffnet wurde [wir berichteten], wird Naghmeh Baybordi die technische Verantwortung für ein überregionales Portfolio übernehmen.



Luwin managt aktuell ein Portfolio mit einem Volumen von rund 2 Mrd. Euro aus Büro-, Einzelhandels- und Wohnimmobilien in Deutschland und dem europäischen Ausland. Das Unternehmen hatte Anfang des Jahres das Büro- und Einzelhandelsobjekt „Maro“ im CBD von Frankfurt erworben [Invesco reicht Frankfurter Maro weiter] und kürzlich das Asset Management für das Büroobjekt „OBRKSSL“ in Düsseldorf mit der neuen HSBC-Deutschland-Zentrale übernommen [wir berichteten].