Lutz Wiemer verlässt HanseMerkur

Lutz Wiemer, Gründungsvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG), verlässt das Unternehmen zum 31.10.2022 auf eigenen Wunsch, um sich in Zukunft vornehmlich unterschiedlichen privaten Engagements zu widmen. Malte Andes und Ulrich Haeselbarth werden das Unternehmen zusammen mit Raik Mildner weiterführen.

Lutz Wiemer war entscheidend an der Gründung der HMG beteiligt und hat sie in den Folgejahren maßgeblich geprägt. Seit 2014 hat er das Unternehmen kontinuierlich auf- und ausgebaut.



Die HanseMerkur Grundvermögen startete 2014 mit zwölf Mitarbeitern und einem zu übernehmenden Immobilienbestand von unter 500 Millionen Euro. Mittlerweile ist das Team auf über 100 Köpfe gewachsen; die Assets under Management betragen aktuell rund sechs Milliarden Euro.



„Unter der Führung von Lutz Wiemer hat sich die HanseMerkur Grundvermögen von einem Startup zu einer wahrnehmbaren Größe auf dem deutschen Immobilienmarkt entwickelt,“ sagt Eberhard Sautter, Aufsichtsratsvorsitzender der HMG und Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur. „Er hinterlässt ein bestens bestelltes Feld, das nun von dem eingespielten Team unter Malte Andes und Ulrich Haeselbarth kontinuierlich weiterentwickelt werden wird. Ich freue mich, mit den beiden zwei sehr versierte Immobilienexperten an Bord zu haben“, so Sautter weiter.



Malte Andes wurde 2016 zum Vorstand der HMG berufen. Zuvor war Andes viele Jahre bei Hamburg Trust tätig, wo er unter anderem für die Entwicklung und Umsetzung von Investmentkonzepten verantwortlich zeichnete. Ulrich Haeselbarth ist bereits seit ihrer Gründung für die HMG tätig und verantwortete bisher die Bereiche Asset Management, Recht und ESG. Im Herbst 2021 ist er als stellvertretendes Mitglied in den Vorstand eingetreten [wir berichteten].



„Ganz besonders stolz bin ich darauf, dass mittlerweile über 70 Co-Investoren, die wir als Asset- und Investmentmanager überzeugt haben, ‚Hand in Hand‘ mit der HanseMerkur investieren. Auch das Finanzierungs- und Beteiligungsgeschäft hat sich in den vergangenen Jahren zu einer starken Säule unseres Geschäftsmodells entwickelt. Das Unternehmen ist bestens für die Zukunft aufgestellt und wird unter dem eingespielten Führungsteam seinen dynamischen Wachstumskurs fortsetzen“, resümiert Lutz Wiemer.