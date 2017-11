Lurgi-Haus im Mertonviertel kommt unter den Hammer

Nicht nur ohne jede Auflage, sondern gar mit der Aussicht auf einen geänderten Bebauungsplan: Am 12. Dezember soll das Lurgi-Haus inmitten des Mertonviertels in Frankfurt-Heddernheim unter den Hammer kommen. Dem fünfgeschossigen Komplex mit seinen sieben sternförmig angeordneten Seitengebäuden kommt eine Schlüsselposition bei der stadtseitig favorisierten Fortentwicklung des Areals in Richtung Wohnen und Handel plus Schule zu. Das Amtsgericht Frankfurt gibt den aktuellen Verkehrswert mit 102 Millionen Euro an.

.

Es wird folglich durchaus damit kalkuliert, dass die ehemals größte Büroimmobilie Europas nach der Zwangsversteigerung der Abrissbirne anheimfällt. Das Planungsdezernat hat jedenfalls vernehmlich signalisiert, den Bebauungsplan für das Gewerbegrundstück entsprechend neuer Nutzung durch Wohnen und Einzelhandel ändern zu wollen. Die 80.000 m² aus dem Jahre 1987 werden von der Postbank als Hauptgläubigerin des insolventen Eigentümers offeriert. Dereinst als Hauptquartier der Lurgi AG (ehemals Metallurgische Gesellschaft) errichtet, erlebte der Komplex nach der Verschlankung und schließlich der Übernahme des Unternehmens eine rasante Talfahrt. Diverse Mieter gaben sich an der Lurgiallee 5 die Klinke in die Hand, die Besitzer wechselten stetig. Letzter Eigentümer war Brandenburg Properties 8 B. V., die im Januar Insolvenz anmelden mussten. Aktuell stehen rund 60.000 m² leer.