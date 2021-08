Lupp+Partner zieht langfristig in den Messeturm

Knight Frank hat einen weiteren Mietvertrag für Flächen im Messeturm vermittelt. Der Büroimmobilien-Spezialist hat die Rechtsanwaltskanzlei Lupp+Partner bei der Erweiterung ihrer Standorte in Deutschland erfolgreich beraten. Die Kanzlei zieht langfristig auf 1.250 m² in der 50. Etage der 256 Meter hohen Hochhaus-Ikone in der Friedrich-Ebert-Anlage 49. Eigentümer des 61.700 großen Bürohochhauses ist die Officefirst Real Estate GmbH.

.

Die Rechtsanwaltskanzlei wird die hochkarätigen Business-Flächen, die einen 360 Grad Blick über die Finanzmetropole ermöglichen, Anfang 2022 beziehen. Derzeit wird der zukünftige Frankfurter Standort exklusiv auf die Anforderungen von Lupp+Partner ausgebaut.



„Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und zeitgemäße Ästhetik – nach der umfangreichen und kurz vor der Fertigstellung stehenden Neupositionierung entfaltet der Messeturm eine starke Strahlkraft und zieht neue Mieter an“, berichtet Lukas Kasperczyk, Leiter Bürovermietung Knight Frank Frankfurt.



Der Abschluss mit Lupp+Partner markiert den mittlerweile vierten Mietvertrag von Knight Frank in Deutschland seit der Gründung der Rechtsanwaltskanzlei im Jahr 2015.