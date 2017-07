Lunux mietet 8.000 m² zusätzliche Lagerfläche in Sarstedt

Der Lichthersteller Lunux aus Laatzen hat auf der Basis seiner Expansionsstrategie eine rund 8.000 m² große Logistikfläche in Sarstedt angemietet. „Die neuen Lagerhallen bieten nicht nur viel zusätzlichen Platz, sondern sind logistisch sehr gut gelegen. Die Nähe zu unserem Standort in Laatzen, wo unsere 150 Mitarbeiter effiziente Lichtlösungen entwickeln, konstruieren und produzieren, ist vorteilhaft. Das neue Lager versetzt uns in die Lage, die Expansion zu einem 360-Grad-Anbieter für professionelle Beleuchtung weiter voranzutreiben und unsere Kunden schnell mit unseren Lösungen für Innen- und Außenbeleuchtung zu beliefern“, kommentiert Mathias Schmidt, Geschäftsführer von Lunus. Das Unternehmen ist einer der wenigen Anbieter, die eine komplette Range professioneller Lichtlösungen anbieten.

.

Die Immobilie in Sarstedt nutzt der Hersteller künftig als zentrales Lager für seine Produkte aus den Bereichen Industrie-, Handels- und öffentliche Beleuchtung sowie Architektur-, Bahn- und Hafenlicht. Dabei profitiert das Unternehmen auch von der guten verkehrstechnischen Anbindung: Die Stadt im Landkreis Hildesheim ist sowohl an die Bundesautobahn 7 als auch an die Landstraße 6 angeschlossen.



Vermieter der Immobile ist die Bertram Projektmanagement GmbH, die schwerpunktmäßig im Bereich der Projektentwicklung von Büroimmobilien tätig ist und mit der Fläche in Sarstedt zum ersten Mal eine Logistikimmobilie erworben hat. NAI apollo real estate hat die Anmietung begleitet.