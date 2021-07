Lululemon zieht in die Kölner Ehrenstraße

Das Yoga-Fashion-Label Lululemon mietet zukünftig circa 440 m² in der Ehrenstraße 27a in Köln. Mit der Vermietung geht ein Umzug der kanadischen Sportmarke von der St. Apern-Straße in die Top-Lage der Ehrenstraße einher. Das Unternehmen wird eine circa 200 m² große Verkaufsfläche im Erdgeschoss des Geschäftshauses beziehen, die zuvor das Modelabel Hallhuber genutzt hatte. Vermieter des Einzelhandelsgeschäfts ist eine Privatperson. CBRE war bei der Vermietung sowohl für den Mieter als auch den Vermieter vermittelnd und beratend tätig.

„Der Standortwechsel von Lululemon stellt eine eindeutige Aufwertung für die sehr gut nachgefragte Ehrenstraße dar, die im nächsten Jahr durch die Verkehrsberuhigung und die damit verbundene verbesserte Aufenthaltsqualität das Kölner Stadtbild auffrischen wird“, erklärt Thomas Nandzik, Head of Retail South West bei CBRE.



In den vergangenen Jahren hat sich die Ehrenstraße zu einer der beliebtesten Einkaufstraßen Kölns entwickelt. Sie ist als Trendlage fester Bestandteil des Kölner Shopping Rundlaufs und befindet sich zentral gelegen in der Kölner Altstadt. Dabei stellt sie eine Verlängerung der Breiten Straße bis zum Hohenzollernring dar. Die Ehrenstraße vereint auf ihren rund 400 Metern eine vielfältige Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischem Angebot. Nahegelegene Bus- sowie Straßenbahnstationen sichern eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.