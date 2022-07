Die Linus Digital Finance AG ernennt den Co-Geschäftsführer seines UK-Geschäfts Lukas Endl zum Chief Operating Officer (COO). Zukünftig wird der 31-Jährige in seiner Doppelfunktion als Managing Director Linus UK das Wachstum der Investmentplattform in UK vorantreiben und in seiner neuen Funktion als COO das operative Tagesgeschäft der gesamten Investmentplattform verantworten.

