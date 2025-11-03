Luisa Lorentz-Leder wechselt von URW ins IPH Team

Die IPH Gruppe hat Luisa Lorentz-Leder als Director Center Management gewonnen. Sie kommt von Unibail-Rodamco-Westfield, wo sie zuletzt als Head of Center Operations Deutschland tätig war. Von Berlin aus wird sie künftig den Wachstumsprozess der IPH strategisch begleiten und den operativen Betrieb der im sogenannten Third-Party-Management von URW befindlichen Shopping-Center.

.

„Luisa Lorentz-Leder ist die perfekte Unterstützung, um den aktuellen Wachstumsprozess der IPH in der neu geschaffenen Position als Director zu organisieren. Strategisches Marketing, direkte Investorenbetreuung, modernes Leadership und operative Exzellenz werden ihre wichtigsten Aufgabenfelder“, erklärt Marcus Eggers, Geschäftsführer der IPH Gruppe.



„Ich freue mich sehr, Teil des Teams der IPH Gruppe zu sein. Mit ihrem erfolgreichen Wachstum, ihren smarten Projekten und den attraktiven Rahmenbedingungen für ihre Mitarbeitenden hat sich die IPH einen äußerst positiven Ruf in der Branche erarbeitet“, sagt Luisa Lorentz-Leder.



Mit dieser Personalie setzt die IPH Gruppe den Ausbau ihres Managementteams weiter fort. Bereits im Laufe des Jahres konnten Barbara Weselmann als Teamleiterin für die Projektsteuerung sowie Christian Zimmermann als Director für Special Commercial Partnerships gewonnen werden.



„Die hochkarätigen personellen Verstärkungen dieses Jahr sind die optimale Grundlage für unseren weiteren Wachstumskurs sowie die Garantie für eine ungebrochen hohe Kundenzufriedenheit auch in der Zukunft“, ergänzt Lars Jähnichen, Geschäftsführer der IPH Gruppe.