Das Südtiroler Fashion- und Lifestyle-Label Luis Trenker hat am gestrigen 25. August 2021 seinen neuen Flagshipstore im Viscardihof im Münchner CityQuartier „Fünf Höfe" eröffnet. Auf 105 m² in der Theatinerstraße 16 erwartet den Kunden eine breite Palette von Accessoires und Lifestyleprodukten, die in Italien von Hand gefertigten Schuhe sowie Schals…

[…]