Luftverkehrsunternehmen zieht in Gateway Gardens

Ein internationales Luftverkehrsunternehmen hat sich im Frankfurter Gateway Gardens für 3.500 m² Bürofläche im Erdgeschoss, der 660 m² großen Mockup-Halle sowie für das komplette erste Geschoss entschieden. Das mit Leed Gold ausgezeichnete Bestandsgebäude in der De-Saint-Exupéry-Straße 8 befindet sich im Eigentum der Huk-Coburg. Knight Frank war vermittelnd tätig.

.

Das Beratungsunternehmen ist exklusiv seitens des Eigentümers mit der Neupositionierung des siebengeschossigen Bürogebäudes in Gehweite zum P2 Terminal des Frankfurter Flughafens und seiner Vermietung sowie dem eigenen Parkhaus mandatiert. „Nach der langfristigen Ansiedlung von Schaeffler Automotive Aftermarket auf drei Etagen mit insgesamt 6.000 m² Bürofläche im vergangenen Jahr [wir berichteten] ist auch in diesem Jahr ein Großabschluss gelungen“, so Lukas Kasperczyk, Leiter Bürovermietung Knight Frank Frankfurt.



Der neue Mieter nutzt bereits die Erdgeschossflächen, die maßgeschneidert umgebaut wurden. Weitere Flächen inklusive des tageslichtdurchfluteten Hangars werden sukzessive nach Fertigstellung bezogen.



„Damit sind wir auf der Zielgeraden in Richtung Vollvermietung des Saint-Exupéry-Straße 8, das durch seine markante H-Form mit vier lichtdurchfluteten Sektoren auf sich aufmerksam macht. Unternehmen, die von dem außergewöhnlichen Gebäude, der exzellenten Lage sowie Parkplatzverfügbarkeit profitieren möchten, steht jetzt noch das zweite Obergeschoss mit 1.900 m² Bürofläche zur Verfügung“, so Lukas Kasperczyk.