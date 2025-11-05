Lünendonk Studie: Wachstum bei Österreichs FM-Dienstleistern

Die Facility-Service-Unternehmen in Österreich erzielten 2024 mit 9,1 Prozent Wachstum das beste Ergebnis seit Beginn der Lünendonk-Erhebung. Besonders stark wuchs der technische Bereich. Für die kommenden Jahre zeigen sich die Unternehmen mit erwarteten Zuwächsen zwischen 9,3 und 12,1 Prozent optimistisch.

.

Die 20 führenden Facility-Service-Unternehmen der Lünendonk-Liste erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2024 einen kumulierten Umsatz von 2.236,7 Millionen Euro und beschäftigen mehr als 39.000 Menschen in Österreich. ISS Facility Service mit Sitz in Wien führt mit einem Umsatz von 352,7 Millionen Euro und einem Zuwachs von 5,9 Prozent weiterhin das Ranking an.



Die CKV Gruppe, ebenfalls aus Wien, behauptet sich auf Rang zwei mit einem Umsatz von 203,2 Millionen Euro (+16,1 Prozent). Die Gruppe umfasst unter anderem Hellrein, Siwacht und Servitec. Simacek steigt mit einem geschätzten Umsatz von 200,0 Millionen Euro in die Top 3 auf. Beide Unternehmen überschreiten damit erstmals die 200-Millionen-Euro-Marke.



Die Österreich-Sparte der Dussmann Gruppe rückt aufgrund eines verhaltenen Wachstums von 1,4 Prozent um eine Position zurück auf Rang vier. Der Dienstleister mit Sitz in Linz erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 175,0 Millionen Euro. Sodexo komplettiert die Top 5 mit einem Umsatz von geschätzten 160,0 Millionen Euro.



Auf Rang sechs folgt ÖWD aus Salzburg mit einem Umsatz von 120,0 Millionen Euro (+2,6 Prozent). Dahinter liegt auf Position sieben die Hausbetreuung Attensam mit einem Umsatz von 116,5 Millionen Euro (+11,7 Prozent).



Apleona Austria steigt im Ranking um eine Position auf Rang acht. Der Dienstleister erwirtschaftet in Österreich einen Umsatz von 116,0 Millionen Euro (+14,9 Prozent). Durch einen moderaten Zuwachs von 5,8 Prozent auf 110,0 Millionen Euro rutscht Equans auf Position neun. Die Top 10 beschließt Strabag PFS mit einem Wachstum von 17,5 Prozent auf 94,0 Millionen Euro.



Mit knappem Abstand folgt auf Position elf Markas. Der Dienstleister aus St. Pölten verzeichnete ein Umsatzplus von 13,2 Prozent auf 93,3 Millionen Euro. Die immOH! Gruppe aus Wien verbessert sich mit einem Umsatz von 88,5 Millionen Euro (+19,8 Prozent) von Position 15 auf Platz zwölf. In der diesjährigen Lünendonk-Studie fließen erstmals auch die Umsätze der immOH! Infrastruktur Services GmbH ein.



Caverion und PKE Facility Management teilen sich Position 13 mit je 75,0 Millionen Euro. Beide Unternehmen rücken eine Position nach hinten. Main Technische Dienstleistungen erzielt mit 19,9 Prozent das zweitgrößte prozentuale Wachstum auf 57,2 Millionen Euro und verbessert sich um einen Platz.



Die Österreich-Sparte der Wisag verbessert sich auf Rang 16 mit einem Umsatz von 46,6 Millionen Euro (+9,6 Prozent). Neu im Ranking ist die Schmidt. Saubere Arbeit. Klare Lösung. GmbH aus Ried mit einem Umsatz von 42,0 Millionen Euro. CBRE Global Workplace Solutions Austria fällt infolge von Auftragsverlusten mit 41,7 Millionen Euro (–36,8 Prozent) auf Rang 18 zurück.



Ebenfalls neu im Ranking ist Blitzblank Reinigung aus Wien mit einem geschätzten Umsatz von 36,0 Millionen Euro. Den Abschluss der Top 20 bildet Reiwag Facility Services mit einem Umsatz von 34,0 Millionen Euro (+13,3 Prozent)



Das Image der Facility-Service-Branche in Österreich verbessert sich spürbar. Facility-Service-Dienstleister gelten zunehmend als Partner bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien und bei der effizienten Bewirtschaftung von Immobilien. Auch die Digitalisierung wirkt sich positiv aus: Eine steigende Zahl von Anbietern beschäftigt sich mit Innovationen wie Künstlicher Intelligenz und Robotik.



„Facility Services werden zunehmend als strategische Partner für Unternehmen verstanden – nicht nur als Dienstleister. Diese Entwicklung stärkt das Selbstverständnis der Branche und fördert Innovation und Qualität im gesamten Markt“, kommentiert Jörg Hossenfelder, geschäftsführender Gesellschafter von Lünendonk & Hossenfelder. „Datenbasierte Services, smarte Technologien und automatisierte Prozesse schaffen neue Effizienzpotenziale und treiben die Wertschöpfung in der Branche voran.“