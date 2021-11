Das Geschäftshaus am Westenhellweg 16 in Dortmund wechselt den Besitzer: Neuer Eigentümer der Liegenschaft in 1A-Lage ist ein neuer privater Eigentümer aus Dortmund. Der alte und der neue Eigentümer möchten namentlich nicht genannt werden.

Das fünfgeschossige Geschäftshaus hat eine Gesamtnutzu...

[…]