Lührmann München bekommt Verstärkung durch Daniela Knerr

Daniela Knerr erweitert das Team von Lührmann München. Die 31-jährige Immobilienfachwirtin war zuletzt als Senior Consultant bei Comfort in München tätig.

.

Daniela Knerr bleibt in ihrer neuen Rolle dem Handelsimmobilienmarkt treu. Sie verfügt über fundiertes Wissen, regionale Kenntnis und einen guten Track-Record in der Vermietung von Einzelhandelsflächen in Top-Lagen. Zukünftig wird sie für Lührmann für den Bereich Einzelhandelsvermietung in Bayern und Baden-Württemberg zuständig sein.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Daniela Knerr eine weitere Mitarbeiterin gewinnen konnten, die langjährige und umfangreiche Erfahrungen auf der Vermieter- und Mieterseite gesammelt und ihre Wurzeln in der Vermietung von 1A-Handelslagen hat“, sagt Julian Nasiri, geschäftsführender Gesellschafter von Lührmann München.