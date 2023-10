Lübke Kelber plant Börsengang im Wege eines Cold IPO

Die Dr. Lübke & Kelber GmbH plant durch Einbringung ihres operativen Geschäfts in die (aktuell inaktive) Deutsche Geothermische Immobilien AG (Freiverkehr Börse Düsseldorf, ISIN: DE000A35JR33 – im Folgenden DGI AG) den Gang an die Börse.

.

Die Einbringung der Dr. Lübke & Kelber GmbH erfolgt im Wege einer Sachkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital, die heute vom Vorstand und Aufsichtsrat der DGI AG beschlossen wurde. Die zu diesem Zweck ausgegebenen neuen Aktien werden von der JFK Vermögensverwaltungs GmbH, dem Family Office von Hauptgesellschafter Jürgen Kelber, gezeichnet, die mit über 90 % größter Anteilseigner der Gesellschaft bleibt. Die bisherige DGI AG wird künftig unter Lübke Kelber AG firmieren.



Die Sachkapitalerhöhung wird voraussichtlich noch im November 2023 ins Handelsregister eingetragen. Über die weiteren Schritte wird Lübke Kelber Anfang November informieren.



Marc Sahling, Geschäftsführer der Dr. Lübke & Kelber GmbH: „Wir haben in den letzten zwei Jahren einen Wandel vom reinen Transaktionsberatungshaus zum diversifizierten Immobilienspezialisten vollzogen und durch Personalaufbau und regionale Expansion die Basis für weiteres Wachstum gelegt. Deshalb halten wir den Zeitpunkt für gekommen, Lübke Kelber auf ein neues Level zu heben und uns durch den Börsengang via Cold IPO neue Finanzierungsoptionen zu sichern, um unsere stark wachsenden Bereiche Asset und Investment Management gezielt auszubauen.“



„Die erfolgreichen Transaktionen in diesem schwierigen Marktumfeld belegen die Krisenresistenz unseres diversifizierten Geschäftsmodells. Wir sehen aktuell zahlreiche Opportunitäten und eine hohe Nachfrage, insbesondere von ausländischen Investoren und rechnen bis Jahresende noch mit weiteren erfolgreichen Transaktionen.“, sagt Steffen Schaack, Geschäftsführer der Dr. Lübke & Kelber GmbH.



Die beiden amtierenden Geschäftsführer Marc Sahling und Steffen Schaack werden künftig als Vorstandsmitglieder der Lübke Kelber AG agieren. Der amtierende Hauptgesellschafter Jürgen Kelber wechselt von der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Darüber hinaus wird in Kürze ein CFO mit weitreichender Kapitalmarkterfahrung das Führungsgremium verstärken.