Ludwigshafen: Family Office kauft Edeka-Markt zum Faktor 11,9

Eine Erbengemeinschaft aus der Nähe von Stuttgart hat ein Einzelhandelsobjekt in Ludwigshafen, Mundenheimer Straße 167, verkauft. Die Immobilie wurde von einem Family Office aus der Region zum Faktor 11,9 erworben.

.

Genutzt wird die rund 1.070 m² große Fläche im Erd- und Untergeschoss eines 1993 erbauten Wohn- und Geschäftshauses von einem etablierten Edeka Markt mit einem langfristigen Mietvertrag. Im laufenden Jahr wurden wertsteigernde Umbauten durch den Mieter vorgenommen. Die Mundenheimer Straße befindet sich in der Südlichen Innenstadt in einer frequentierten Lage mit Geschäften des täglichen Bedarfs und Gastronomiebetrieben. Zur Retailfläche gehören 40 Kundenparkplätze, 24 davon im Außenbereich und 16 in der Tiefgarage. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Engel & Völkers Commercial Mannheim war beratend und vermittelnd tätig.