Ludwigshafen: Bauträger kauft Appartementhaus für knapp 2.000 Euro/m²

Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar hat zum Kaufpreis von ca. 490.000 Euro ein Apartmenthaus mit sieben abgeschossenen Einheiten vermittelt. Das Objekt mit insgesamt ca. 250 m² Mietfläche liegt in direkter Nachbarschaft zum Ebertpark, dem größten Naherholungsgebiet in Ludwigshafen. Die Käufer planen künftig vor allem eigene Mitarbeiter in dieser Liegenschaft unterzubringen. Über 15 Jahre hielt der Verkäufer, ein Arzt aus Mainz, das Objekt in seinem Besitz und erzielte eine gute Rendite.

