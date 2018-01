Ludwig-Maximilians-Universität mietet 5.200 m² im Münchener Speckgürtel

Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) verlagert Teilsegmente von seinem Standort in der Innenstadt an den südwestlichen Stadtrand der bayerischen Metropole. Hierfür mietet der Immobilien Freistaat Bayern rund 5.200 m² Büro- und Laborflächen in Martinsried. Der Bezug des Objektes ist für Herbst 2018 geplant. Sowohl Mieter als auch Eigentümer wurden während des Vermittlungsprozesses von Savills beraten.

.

„Die Kombination aus modernen Büro- und Laborflächen, die in Martinsried zukünftig bezogen werden, decken optimal die Anforderungen und Bedürfnisse der LMU ab“, so Micheal Bretting, Director Office Agency bei Savills in München.