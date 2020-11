Ludwig Beck verkauft Immobilie in Haar bei München

Die Ludwig Beck Grundbesitz Haar GmbH aus München, eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Ludwig AG, hat einen Vertrag über den Verkauf ihrer Immobilie in Haar im Zuge einer Sale & Leaseback Transaktion mit Übergang von Nutzen und Lasten zum 31.12.2020 geschlossen. Käufer ist eine Immobiliengesellschaft aus dem Raum München. Der Kaufpreis beträgt rund 10 Mio. Euro. Der zu zahlende Kaufpreis wird im Ludwig Beck Konzern zu einem Sonderertrag vor Steuern in Höhe von ca. 4 Mio. Euro führen. Mit dieser Transaktion soll die Liquiditäts- und Ertragssituation des Konzerns in Zeiten der COVID 19-Pandemie gestärkt werden.

