Auf Expansionskurs
Luamaya mietet im Augsburger KÃ¶nigsbau
Luamaya wird ab dem 28. November 2025 in Augsburg einen Store erÃ¶ffnen. Ziellocation ist der KÃ¶nigsbau. Der Mietvertrag mit Ruppert Real Estate ist bereits unterzeichnet. â€žDas Konzept von Luamaya hat uns sofort Ã¼berzeugt. Es ist eine attraktive ErgÃ¤nzung der Nachbarschaft in der BÃ¼rgermeister-Fischer-StraÃŸeâ€œ, sagt Marc Buntebardt, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von Ruppert Real Estate.
Mit der neuen Store-ErÃ¶ffnung in Augsburg setzt der Schmuckhersteller ein weiteres Zeichen fÃ¼r Wachstum und NÃ¤he zur eigenen Community. Der 18. Standort in Deutschland soll die Verbindung zwischen Online-Shop und stationÃ¤rem Handel stÃ¤rken und die Omnichannel-Strategie des Unternehmens unterstreichen. Zuletzt hatte Luamaya in der ersten JahreshÃ¤lfte Stores in der in der MÃ¼nzstraÃŸe in Berlin und in der Flinger StraÃŸe in DÃ¼sseldorf erÃ¶ffnet.