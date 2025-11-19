Luamaya mietet im Augsburger KÃ¶nigsbau

Luamaya wird ab dem 28. November 2025 in Augsburg einen Store erÃ¶ffnen. Ziellocation ist der KÃ¶nigsbau. Der Mietvertrag mit Ruppert Real Estate ist bereits unterzeichnet. â€žDas Konzept von Luamaya hat uns sofort Ã¼berzeugt. Es ist eine attraktive ErgÃ¤nzung der Nachbarschaft in der BÃ¼rgermeister-Fischer-StraÃŸeâ€œ, sagt Marc Buntebardt, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von Ruppert Real Estate.

Mit der neuen Store-ErÃ¶ffnung in Augsburg setzt der Schmuckhersteller ein weiteres Zeichen fÃ¼r Wachstum und NÃ¤he zur eigenen Community. Der 18. Standort in Deutschland soll die Verbindung zwischen Online-Shop und stationÃ¤rem Handel stÃ¤rken und die Omnichannel-Strategie des Unternehmens unterstreichen. Zuletzt hatte Luamaya in der ersten JahreshÃ¤lfte Stores in der in der MÃ¼nzstraÃŸe in Berlin und in der Flinger StraÃŸe in DÃ¼sseldorf erÃ¶ffnet.