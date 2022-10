Die Logistik Transport Solutions GmbH (LTS) hat ca. 5.000 m² Neubaufläche in Eislingen an der Fils angemietet. Die LTS wird am Standort einen langfristigen Kundenauftrag abwickeln. Das Mietverhältnis startet zum 01.01.2023 und wurde über 10 Jahre geschlossen. Vermieter ist ein lokaler Projektentwickler. Über den Mietpreis wurde stillschweigen vereinbart. Die

