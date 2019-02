Lowell Financial Services mietet weitere 430 m² Bürofläche in Essen

Europa-Center Essen Kruppstraße

Die Lowell Financial Services GmbH hat sich zum 1. Dezember 2017 um weitere 430 m² Bürofläche im Europa-Center Kruppstraße in Essen erweitert. Mit insgesamt 7.500 m² Gesamtfläche ist Lowell damit einer der größten Mieter im Europa-Center. Das Europa-Center Kruppstraße wurde 2013 fertiggestellt und umfasst insgesamt 14.500 m² Bruttogeschossfläche. Neben Lowell zählen Dreßler Bau und LKAB Minerals zu den Mietern des Bürogebäudes. Durch die ausgeprägte Energieeffizienz wurde das Objekt mit dem Zertifikat in Gold der DGNB ausgezeichnet.

