Der Inkasso-Dienstleister, die Lowell Financial Services GmbH, hat rund 9.200 m² im Business IN-West, Berliner Straße 91-101 in Ratingen angemietet. Im Herbst 2018 wird das Unternehmen die ehemaligen Büroflächen der LG Electronics Deutschland GmbH beziehen. Die bisherigen Standorte in der Werden

[…]