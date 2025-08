Lovisa und Snipes ziehen ins Huma in Sankt Augustin

Die IPH Gruppe hat mit der Schmuckmarke Lovisa und dem Streetwear-Spezialisten Snipes zwei trendstarke Marken für das Huma Shopping & Outlet in Sankt Augustin gewonnen. Damit nähert sich das Konzept aus Shoppingcenter und Outlet weiter der Vollvermietung bei zugleich wachsender Anziehungskraft für neue Zielgruppen.

.

Lovisa hat bereits eine 80 m² große Verkaufsfläche bezogen und eröffnete am 28. Juni 2025. Snipes plant die Eröffnung seines neuen Stores mit 340 m² Verkaufsfläche im vierten Quartal 2025.



„Strategisch bauen wir mit den angesagten und expansiven Marken die Attraktivität des ‚Huma Shopping & Outlet‘ weiter aus und ergänzen die beiden Sortimente, um so noch attraktiver für die Kunden zu werden“, erklärt Jens Block, Director bei der IPH Handelsimmobilien GmbH. „Mit der Vermietung der beiden Einheiten nähern wir uns weiter der Vollvermietung im Bereich ‚Huma Shopping‘. Es bleiben weniger als eine Handvoll Ladeneinheiten zur Vermietung.“



Das „Huma Shopping & Outlet“ im Zentrum von Sankt Augustin umfasst eine Mietfläche von rund 50.000 m² mit ca. 130 Geschäften. Zu den Ankermietern zählen unter anderem Edeka, Aldi, dm, Drogerie Müller, H&M, engbers, Kult, TK Maxx, Saturn und Smyths Toys.



Ende 2024 wurde im ersten Obergeschoss das neue „Huma Outlet“ auf 9.000 m² eröffnet. Mit der Kombination aus klassischem Shoppingcenter und Outlet ist ein in Deutschland bislang einzigartiges Konzept entstanden. Dieses Konzept spricht neue Zielgruppen an und vergrößert das Einzugsgebiet erheblich – es werden jährlich bis zu eine Million zusätzliche Kundinnen und Kunden erwartet.