Die Maison Louis Vuitton baut seine Flächen in der Frankfurter Luxus-Einkaufsmeile Goethestraße aus. Das Label wird seine Flächen im One Goetheplatz um fast 400 m² in der Pyramidenfläche im 7. Obergeschoss des Gebäudes erweitern. Die Fläche soll als Showroom für ausgewählte Anlässe genutzt werden.

Fotos: Henning Kreft / Luwin Real Estate Managers



[…]