Louis Scheuch zieht in Gewerbepark Kassel-Niederzwehren

Die Louis Scheuch GmbH, ein Familienunternehmen aus Kassel, verlagert ihren Hauptsitz von der Fiedlerstraße auf ein etwa 3,1 Hektar großes Grundstück im Gewerbepark Kassel-Niederzwehren. Im Gegenzug verkauft das Unternehmen das rund 15.000 m² große Firmengrundstück im Stadtteil Nord-Holland an die Stadt Kassel. Diese plant, auf dem freiwerdenden Areal einen neuen, modernen Bildungspark als Ersatz für die sanierungsbedürftige Hegelsbergschule zu entwickeln.

