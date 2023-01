Louis Hagen soll neuer Aufsichtsratschef bei PBB werden

Der Aufsichtsrat der Deutsche Pfandbriefbank AG will den bisherigen Chef der Münchener Hypothekenbank, Dr. Louis Hagen, auf der ordentlichen Hauptversammlung im Mai 2023 als Nachfolger von Dr. Günther Bräunig vorzuschlagen.

.

Dr. Günther Bräunig ist seit 2009 Mitglied des Aufsichtsrats der pbb und führt das Gremium seit 2014. In seiner bisherigen Amtszeit wurde das Geschäftsmodell der pbb grundlegend neu konzipiert und die Bank wurde an die Börse gebracht. Seit dem IPO im Jahr 2015 liegt die Ausschüttungsquote der pbb bei rund 75%, damit hat die Bank mehr als 700 Mio. Euro an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Unter seiner Aufsicht ist die pbb in ihrem Kerngeschäft auch in turbulenten Zeiten kontinuierlich gewachsen und erwirtschaftet mit ihrem risikokonservativen Ansatz stabile Ergebnisse. Dr. Günther Bräunig hat zudem konsequent die langfristige Neubesetzung eines stabilen und versierten Vorstandsteams um den Vorsitzenden Andreas Arndt sowie die kompetente Ergänzung und Erneuerung des Aufsichtsrates der Bank vorangetrieben.



„Der Aufsichtsrat wird auch künftig intensiv und kontinuierlich an der Umsetzung der strategischen Agenda der Bank mitwirken, bei der Wachstum im Kerngeschäft, ESG, Digitalisierung und der neue Geschäftsbereich Reals Estate Investmentmanagement im Fokus stehen", so Dr. Günther Bräunig.



Dr. Louis Hagen hat am 1. Januar 2023 den Vorsitz im Vorstand der Münchener Hypothekenbank eG an seinen Nachfolger übergeben [wir berichteten]. Er war 2009 in den Vorstand der Münchener Hypothekenbank eG eingetreten und wurde 2010 zum Vorstandssprecher und 2016 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Von 2016 bis 2022 war er Präsident des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp). Seine berufliche Laufbahn begann 1977 bei der Bayerische Vereinsbank AG. Anschließend schloss er sein Studium der Rechtswissenschaften mit einer Promotion ab. Seitdem ist Dr. Louis Hagen im Hypothekenbankgeschäft tätig und bringt diese Expertise künftig in die pbb ein.