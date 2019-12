Das Traditionsgeschäft Lorey zieht in das Einkaufszentrum MyZeil. Laut des Unternehmens ist der Umzug aus dem in die Jahre gekommenen Stammhaus in der Schillerstraße 16 für das Frühjahr 2020 geplant, das alte fünfgeschossige Gebäude aus der Nachkriegszeit wird verkauft. Gegenüber der Frankfur

[…]