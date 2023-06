Lorey eröffnet Pop-up-Store in Hanau

Das Haushaltswarengeschäft Lorey bezieht in der Hammerstraße 3 in Hanau, die durch die Schließung von s.Oliver frei gewordene Fläche mit einem 400 m² großen Pop-up-Store. Eigentümer der Fläche ist die städtische Bauprojekt Hanau GmbH, die die Immobilie im März erworben hat [wir berichteten].

.

Die Ansiedlung von Lorey ist ein weiteres Ergebnis des Stadtentwicklungsprogramms „Hanau aufLaden“, das unter Regie der Hanau Marketing GmbH Ende 2019 gestartet wurde und inzwischen bundesweit Beachtung und Anerkennung erfährt. „Durch Online-Boom, Immobilien-Spekulantentum, Pandemie und auch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sind die Innenstädte gehörig unter Druck. Für Hanau war und ist schon seit dem großen Stadtumbau klar, dass wir Handeln wollen und müssen“, so Stadtentwickler Martin Bieberle, der gleichzeitig Geschäftsführer der Hanau Marketing GmbH und der Bauprojekt Hanau GmbH ist.



Im März hatte die Bauprojekt Hanau GmbH die gegenüberliegenden Immobilien Hammerstraße 2 und 3, die zentral in der Innenstadt liegen, erworben. „Zum vorausschauenden Handeln für unsere Innenstadt gehört auch der Ankauf von Liegenschaften“, so Oberbürgermeister Kaminsky. „Der Kauf dient dazu, Spekulationen zu unterbinden, Vermögen für die Stadt und kommende Generation aufzubauen und uns eine Einflussmöglichkeit auf die Nutzungen zu sichern. Ohne diese hätten wir das Traditionsunternehmen Lorey wohl nicht für Hanau gewinnen können.“ In den jeweiligen Dachgeschossen der Häuser an der Hammerstraße können Wohnungen für Studierende der Brüder-Grimm-Berufsakademie zur Verfügung gestellt werden. Ebenfalls entstehen können dort innerstädtische Schulungsräume für die Volkshochschule; neben Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung sollen dort Deutsch- und Integrationskurse angeboten werden. Die Erdgeschoss-Flächen in der Hammerstraße 2 sind vermietet, in der Hammerstraße 3 war bis Samstag das Bekleidungsgeschäft „s.Oliver“ beheimatet. „Es ist in Zeiten wie diesen keineswegs selbstverständlich, dass wir für diese fast 400 m² große Fläche nun unmittelbar einen Nachnutzer gefunden haben“, so Bieberle. Philipp Keller und sein Team gestalten die Fläche nun um, die Eröffnung ist noch in diesem Jahr für Anfang Oktober geplant.



„Unsere Innenstadt wird durch diesen neuen Komplizen enorm bereichert. Lorey schließt nach der Geschäftsaufgabe von Porzellan Clemens am Marktplatz in Hanau eine Lücke. Auch die Aufgabe des Kaufhof-Standorts am Marktplatz Ende Januar 2024 wird anderen und neuen Geschäften in der Brüder-Grimm-Stadt Chancen ermöglichen. Diese neue Ansiedlung zeigt, wie attraktiv der Standort Hanau ist“, betont Joachim Stamm, Aufsichtsratsvorsitzender der Hanau Marketing GmbH.