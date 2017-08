Lorac IM verkauft drei Postimmobilien

Die Lorac Investment Management aus Luxemburg, die einen Lone Star-Fonds verwaltet, der in 2008 über 1.200 Standorte der Deutschen Post übernommen hat, nutzt das günstige Marktumfeld, um erneut an einigen Standorten auszusteigen.

.

Unternehmer kauft in Gütersloh

Der Gütersloher Unternehmer Thomas Hagedorn hat die Postimmobilie an der Kaiserstraße 24 in Gütersloh erworben. Auf dem 9.500 m² großen Grundstück steht eine Nutzfläche von 8.700 m² zur Verfügung, die laut Lokalpresse für gut 3,5 Millionen Euro den Eigentümer wechselte.



Privatinvestor kauft in Lünen

Die Postimmobilie Kurt-Schumacher-Straße 5 im nordrhein-westfälischen Lünen geht an einen Privatinvestor. Seit 1972 befindet sich hier auf rund 3.300 m² Mietfläche das Hauptverteilzentrum der Post. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Cubion Immobilien AG war beratend tätig und hat mit diesem Verkauf bereits die fünfte Postimmobilfür Lorac verkauft.



Londoner Investor kauft in Neustadt

Die Postimmobilie Alleestraße 6-8 in Neustadt an der Aisch geht an einen in London ansässigen Investor. Das Objekt verfügt über eine Fläche von ca. 3.000 m² und wird derzeit als Zustellbasis und Postfiliale der Deutschen Post AG genutzt. Zudem befindet sich noch ein Bildungsträger als Mieter im Gebäude. Zum Kaufobjekt zählten zudem noch ein Mehrfamilienhaus und ein freistehendes Grundstück. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Vermittelnd tätig war die Ostermeier + Maus Immobilien GbR.