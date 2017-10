Loom feiert Eröffnung

Loom

Die ECE hat heute ihre Premiere in Bielefeld gefeiert. Um 8:00 Uhr eröffnete das neue Loom mit rund 110 Fachgeschäften, Restaurants, Cafés und Dienstleistungsbetrieben nach gut zweijähriger Bauzeit seine Türen. „Das Loom setzt nicht nur städtebaulich und architektonisch neue Akzente. Die Besucher können sich auf einzigartige Einkaufserlebnisse inklusive einem umfangreichen Angebot an digitalen und innovativen Serviceleistungen freuen. Mit dem neuen Shopping-Center gewinnt Bielefeld als Einkaufsstadt – nicht zuletzt für das Umland – an Bedeutung. Mitten in der Bielefelder City ist ein zentraler Erlebnistreffpunkt für Bielefelder und ihre Gäste entstanden“, betonte ECE-CEO Alexander Otto anlässlich der Eröffnung.

Zudem betonte der Shopping Center-Betreiber, das rund 50 Prozent der Ladenkonzepte neu in der Stadt sein, denn die Befürchtungen, dass die neue Einkaufsgalerie mit einer Fläche von 26.000 m² das Aus für das Leben der Innenstadt bedeutet, nehmen nicht ab. Auf den ersten Blick wird sich in der City nicht auch viel verändern, da zahlreiche Einzelhändler und Gastronomiebetriebe im Loom vertreten sein werden, ohne ihre bisherigen Bielefelder Standorte aufzugeben. Zahlreiche Ketten werden (vorerst) mit zwei Standorten in Bielefeld vertreten sein. Deichmann, Vodafone Rossmann, die Filiale der Reisebürokette L'Tur, der Tickethändler Konticket sowie G-Star waren bisher nur auf der Bahnhofstraße ansässig. Eine zweite, 360 m² große Filiale mit zehn Mitarbeitern erhält die Buchhandlung Thalia im neuen Shopping Center zusätzlich zum bisherigen Buchladen am Oberntorwall. Die Metzgerei Damisch bedient ihre Kunden bis jetzt nur in der Jahnplatz-Passage, wird jedoch im Loom ebenfalls eine zusätzliche Verkaufsstelle unterhalten und auch KFC sowie Orsay Damenmoden werden dort mit einer zweiten Bielefelder Filiale vertreten sein. Bereits ihre dritte Verkaufsstelle in Bielefeld werden Schuhpark sowie die Parfümeriekette Douglas in der neuen Shopping Mall eröffnen. Schließlich erhöht eine zusätzliche, allerdings nur ca. 13 m² große Filiale im Loom erhöht den Bielefelder Bestand der Fastfood Kette Subway auf sechs Standorte. Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass einige der neben dem im neuen Loom bestehenden Filialen in der Innenstadt nur noch bis zum Auslaufen der bestehenden Mietverträge geöffnet sein werden. ECE betont indes, dass mit neuen Geschäftskonzepten, die es bislang in der Stadt noch nicht gibt, auch die Innenstadt profitieren werde. Hierzu zählt z.B. Primark, der auf drei Ebenen seinen ersten Store in Ostwestfalen eröffnet, Pull & Bear, Bershka, Superdry, Adidas Originals, Kult, JD Sports, „The Store“ mit den Marken Camp David und Soccx sowie die Naturkosmetikanbieter Kiehl’s und L’Occitane. Neu für Bielefeld sind auch Stores von Thomas Sabo, Pandora, die Stadtparfümerie Pieper, Body Attack (Sportnahrung), Party Balloon, Leder Berensen und MAC.



Fluch oder Segen?

Ob ein innerstädtisches Shopping Center die Innenstadt beflügelt oder das Aus bedeutet, ist von vielen Faktoren abhängig, und zeigt sich oft erst nach Monaten. Ähnlich sieht es auch Jörg Beyer vom Handelsverband Ostwestfalen Lippe. Nach seiner Einschätzung kann man erst nach einiger Zeit die Auswirkungen und die damit möglicherweise einhergehenden Standortverschiebungen beurteilen. Dabei wies er auf die Entwicklung in der Stadt Hameln hin, wo ein neues ECE Einkaufszentrum den Leerstand in dessen Nachbarschaft befördert hat. In Bielefeld sei die Situation jedoch anders, da hier das neue Einkaufszentrum de facto mehr oder weniger nur die ehemalige City-Passage ersetzt. Für den in Bielefeld ansässigen Immobilienunternehmer Michael Fredebeul steht heute schon fest, dass die Attraktivität des neuen Einkaufszentrums mehr Kunden in die Stadt und damit auch dem gesamten, traditionellen Einzelhandel in der Bielefelder City zusätzliche, positive Impulse geben wird.



Jetzt wird erst mal gefeiert

Die Laune trübt die Stimmung zur Eröffnung aber nicht. Beim Sektempfang mit Centermanager Michael Latz und einer Rede vom Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) war die Laune bestens, denn schon lange vor der Eröffnung um 08.00 Uhr hatte sich eine Traube von Menschen vor dem neuen Highlight eingefunden, die das neue Shopping Center, das auf dem Areal der in den 70er Jahren erbauten ehemaligen City Passage errichtet, worden ist, unter die Lupe nehmen wollten. Unterm Strich verfügt die Shopping-Galerie jetzt über ca. 110 Shops, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe und einen Food-Court mit vielfältigen, kulinarischen Angeboten sowie ca. 550 Parkplätze. Rund 750 Menschen werden im Center arbeiten. Die Best-Lage in der Bielefelder Hauptfußgängerzone, die hohe Kaufkraft und das große Einzugsgebiet mit 1,45 Millionen Einwohnern zeichnen den Standort aus. Der Haupteingang des Loom befindet sich in der Bahnhofstraße, die zu den Top-Einkaufsstraßen in Deutschland zählt. Laut einer Zählung durch Jones Lang LaSalle liegt die Bielefelder Bahnhofstraße gemessen an den Fußgängerfrequenzen in der Liste der Städte bis 500.000 Einwohnern auf Rang 1.



"Mit unserem Investment von rund 135 Millionen Euro ist es gelungen, einen altbewährten Einkaufsstandort erfolgreich wiederzubeleben. Die hochwertige Gestaltung und das moderne Konzept machen das Loom zu einem neuen Markenzeichen im Herzen der Bielefelder City. Aufgrund des großen Einzugsgebiets wird das Loom zusätzliche Kaufkraft in die Stadt bringen“, ist sich Dr. Volker Kraft, Geschäftsführer der ECE Real Estate Partners, die das Shopping-Center 2011 für den ECE European Prime Shopping Centre Fund erworben hat, sicher.