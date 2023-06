Die Top-Stadt im European Thematic Cities Index 2023 ist London, die im dritten Jahr in Folge ihre Poleposition gehalten und in den Themen Dynamik, Netzwerke und Weltoffenheit die Führung übernommen hat. Auf Platz 2 liegt Amsterdam. Die Stadt machte zwei Plätze gut und punktet sehr stark in den Bereichen Gesundheit

[…]