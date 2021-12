London, Stockholm und Berlin wurden im Bericht „Cities That Work 2021“ von Allianz Real Estate als die drei besten Städte Europas in Bezug auf Investitionsmöglichkeiten im Bürosektor eingestuft. Die Studie untersucht 26 Top-Städte in Europa und berücksichtigt 20 eigene und externe Indikatoren, die zur Erstellung von Strukturbewertungen für jede Stadt…

[…]