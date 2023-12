Londons New Bond Street, die Pariser Avenue Montaigne und die Züricher Bahnhofstraße sind die bei Luxusmarken gefragtesten Handelslagen Europas. Entsprechend hoch sind die Spitzenmieten, die monatlich erwirtschaftet werden müssen. So werden in der britischen Hauptstadt von Vermietern umgerechnet bis zu 1.550 Euro pro m² erzielt, in Paris sind es aktuell

[…]