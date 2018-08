London kehrt auf Spitzenposition der Investmentdestinationen zurück

London hat im ersten Halbjahr 2018 mit 15,8 Mrd. USD (H1 2017: 15,5 Mrd. USD) den Spitzenplatz als wichtigste Investmentdestination weltweit zurückerobert - mit geringfügigem Vorsprung vor New York, das ein Plus von 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. Beide Metropolen trennen „nur“ 55 Mio. USD. Im ersten Quartal 2018 hatte noch Tokio, nun viertplatziert mit 12,4 Mrd. USD, Platz 1 belegt. Platz 3 der ersten sechs Monate geht an Hongkong (14,6 Mrd. USD), dessen Volumen um das Zweieinhalbfache stieg, gleichbedeutend mit dem stärksten ersten Halbjahr überhaupt.

Über 60 % der Aktivitäten in der britischen Hauptstadt entfielen auf grenzüberschreitende Investoren, mit 9,7 Mrd. USD das nach wie vor weltweit höchste Volumen einer Stadt. Das Interesse grenzüberschreitender Investoren hat auch dazu beigetragen, das Investment für das erste Halbjahr in Paris (Platz 5 weltweit mit +89% gegenüber dem Vorjahr auf 11,6 Mrd. USD), München (Platz 14 mit +81% auf rund 3,8 Mrd. USD) und Frankfurt (Platz 18 mit +96% auf rund 3,7 Mrd. USD) in die Höhe zu treiben.