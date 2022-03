London bleibt attraktivste Stadt für europäische Immobilieninvestitionen

London wurde das zweite Jahr in Folge als attraktivste Stadt für europäische Immobilieninvestitionen genannt. Dies geht aus einer im Februar abgeschlossenen Investoren-Umfrage von CBRE zu den Investitionsabsichten 2022 in der Region EMEA hervor. Paris und Amsterdam vervollständigen die Top 3, gefolgt von Berlin und Frankfurt, was die anhaltend positive Stimmung der Investoren gegenüber deutschen Städten widerspiegelt.

Mit drei Städten (Berlin, Frankfurt und München) in der Liste der zehn von den Investoren bevorzugten Städte steht Deutschland auch bei den Erwartungen an die Performance an erster Stelle: Etwas mehr als ein Viertel der grenzüberschreitenden Investoren erwartet, dass Deutschland im Jahr 2022 am besten abschneiden wird. Dies folgt auf ein rekordverdächtiges Ergebnis im Jahr 2021, als das Investitionsvolumen in Deutschland um 39% stieg. Das Vereinigte Königreich wurde von Platz fünf im Jahr 2021 auf Platz zwei gesetzt, wobei knapp 25% der Anleger erwarten, dass das Land im kommenden Jahr am besten abschneiden wird, was ein Zeichen für die Rückkehr des Vertrauens der Anleger ist.



Dem Bericht zufolge erwarten 60% der Investoren, dass sie 2022 mehr Immobilien kaufen werden als 2021; die österreichischen Investoren sind noch etwas optimistischer: ca. 67% gehen davon aus, dass sie 2022 mehr kaufen werden. Dies ist besonders bemerkenswert, da das Investitionsvolumen in Europa im Jahr 2021 ein Allzeithoch erreichte, was ein weiteres Indiz für die Verbesserung der Anlegerstimmung auf den europäischen Märkten ist.



Es überrascht nicht, dass die Umfrageergebnisse auch zeigen, dass sich die Anleger weiterhin auf die Einführung von ESG-Strategien konzentrieren. Im Jahr 2022 gaben 70% der Befragten an, dass sie bereits ESG-Kriterien in ihrer Anlagepraxis umgesetzt haben, was einem Anstieg von vier Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Aufwertung von Vermögenswerten wurde von 80% der Anleger als wichtigstes Mittel zur Erfüllung von ESG-Kriterien genannt.



Trotz der weit verbreiteten Einführung von hybriden Arbeitsformen infolge von Covid-19 sind Büroimmobilien die bevorzugte Assetklasse der europäischen Anleger. In der aktuellen CBRE Umfrage gaben 39% der Anleger an, dass Büros ihre bevorzugte Assetklasse ist, was einem Anstieg von drei Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese verbesserte Stimmung für die Zukunft des Büros wurde durch die Daten zur Nachfrage nach physischen Büroflächen untermauert. Im Jahr 2022 erwarten 47% der Befragten eine ähnliche oder höhere Nachfrage nach physischen Büroflächen in den nächsten drei Jahren, verglichen mit nur 31% im Jahr 2021. Die meisten Investoren, die Büroimmobilien bevorzugten, gaben an, dass sie in erster Linie erstklassige Objekte in zentralen Lagen suchen, was auf eine anhaltende Flucht in Qualität hindeutet. Auch österreichische Investoren bevorzugen mit ca. 38% Büroimmobilien, Wohnimmobilien stehen mit 33% auf Platz 2 der Investorenwunschlisten.



Neben Büroimmobilien sind auch Mehrfamilienhäuser erneut interessant und sind für 23% der europäischen Investoren die bevorzugte Anlageklasse, gefolgt von Industrie- und Logistikimmobilien mit 21%.



Die Preiserwartungen haben sich seit der letztjährigen Umfrage erheblich verbessert, wobei die Preise für Büroimmobilien einen starken Aufschwung erlebten. Mehr als 80% der Befragten gehen davon aus, dass die Preise für Büroimmobilien im Jahr 2022 stabil bleiben oder steigen werden. Im Jahr 2021 teilten nur rund 14% der Befragten diese Erwartung. In den beiden Sektoren, die am stärksten von der Pandemie betroffen waren - Hotels und High Street Retail - sank der Anteil der Investoren, die Preisnachlässe anstreben, um 34 bzw. 24 Prozentpunkte. In den Sektoren Class-A-Büros, Mehrfamilienhäuser sowie Industrie- und Logistikimmobilien wird die Preisgestaltung voraussichtlich am stärksten bleiben.



Value-Add-Strategien standen auch in der Umfrage von 2022 im Mittelpunkt des Interesses. Den Ergebnissen zufolge wenden sich die Anleger auf der Suche nach höheren Renditen zunehmend wertsteigernden Möglichkeiten zu. Besonders deutlich wurde dies im Vereinigten Königreich, wo 45% der Befragten Value-Add als ihre bevorzugte Strategie wählten, während nur 12% sich für Core entschieden. Anleger aus Deutschland und Frankreich waren konservativer: 35% bzw. 30% entschieden sich für Value-Add und 19% bzw. 20% für Core.



Von den befragten Investoren aus Österreich wählten 25% Core plus, jeweils 21% Value Add und Opportunistic und nur 11% Core.



Der CBRE Investor Intentions Survey wurde Anfang 2022 durchgeführt. Erst in den kommenden Wochen kann beurteilt werden, ob und wie sich die aktuelle Situation in Europa auf die Pläne der Investoren im Jahr 2022 auswirken kann.