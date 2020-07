Ein lokaler Projektentwickler hat sich ein Bürogebäude in in der Käfertaler Straße in Wohlgelegen, einem im süd-östlich gelegenen Stadtteilbereich der Neckarstadt-Ost, gesichert. Die urbane Neckarstadt-Ost ist einer der sechs inneren Stadtteile der Quadratestadt Mannheim.

Der derzeit komplett l...

[…]