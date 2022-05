Ein Privatier hat zwei repräsentativen Büroimmobilien in der Magdeburger Altstadt an einen lokalen Investor veräußert. Das leerstehende Anlagepaket in Citylage in der Harnackstraße/Planckstraße verfügt insgesamt über eine Geschossfläche von ca. 2.652 m² sowie Tiefgaragen- und weitere Stellplätze auf den Grundstücken.

