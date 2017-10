Lokaler Investor kauft Anlageimmobilie mit Entwicklungspotenzial in Heppenheim

Ein lokaler Investor hat ein Wohn- und Geschäftshaus in Heppenheim gekauft. Die Immobilie in der innerstädtischen Lehrstraße verfügt über zwei Wohnungen (ca. 219 m²) und eine Ladenfläche (ca. 118 m²). Die 1964 gebaute Anlageimmobilie überzeugte den Käufer durch das attraktive Entwicklungspotenzial. So kann die freie Ladenfläche in Wohnraum umgebaut und durch Modernisierung der übrigen Flächen nachhaltige Wertsteigerung erzielt werden. Verkäufer war ein älteres Ehepaar. Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar war beratend und vermittelnd tätig.

