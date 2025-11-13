Lohr+Company mietet 2.200 m² im Sky Office Düsseldorf

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Lohr+Company wird voraussichtlich Mitte 2026 rund 2.200 m² auf der zehnten und elften Etage im Sky Office am Kennedydamm 24 beziehen. Das 2001 gegründete Unternehmen hat einen weiteren Standort in Wien. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt erfolgt der Umzug aus der Rochusstraße.

„Mit dem Umzug trägt Lohr+Company dem dynamischen Wachstum des Unternehmens in der gestaltenden Steuerberatung und der Wirtschaftsprüfung sowie den steigenden Anforderungen an moderne Beratung und effiziente Zusammenarbeit Rechnung. Der neue Standort ist ein klares Bekenntnis zu weiterem Wachstum und zur langfristigen Entwicklung unseres Unternehmens. Er bietet die besten Rahmenbedingungen für unsere zukünftige Entwicklung,“ sagt Prof. Dr. Jörg-Andreas Lohr, Geschäftsführender Gesellschafter der Lohr + Company GmbH.



„Das Sky Office prägt als Landmark die Skyline von Düsseldorf und verfügt über modernste Gebäudeausstattung sowie effiziente Grundrisse. Darüber hinaus waren die zahlreichen Services, wie das hauseigene Konferenzzentrum, ein Restaurant sowie Café und ein Concierge ausschlaggebende Faktoren für die Anmietungsentscheidung“, so Clemens Thiel, Associate Director bei Savills in Düsseldorf, der den Mieter im Rahmen eines exklusiven Mandats bei der Anmietung beraten hat.



Der 89 Meter hohe Büroturm verfügt über eine Gesamtfläche von rund 30.500 m². Die Landmark-Immobilie gehört seit 2012 zum Bestand der Allianz und wird von Pimco Prime Real Estate verwaltet.