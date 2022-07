Lohnunion mietet Büroflächen im Mariendorfer Damm

Der Lohnunion stehen künftig ca. 460 m² Bürofläche im 1. Obergeschoss des im Juni 2020 fertiggestellten Projektes Geschäftszentrum Mariendorfer Damm in Berlin zur Verfügung. Zusätzlich mietet das Unternehmen 103 m² Terrassenfläche zur exklusiven Nutzung an. Der Einzug auf die neu ausgebauten Büroflächen am Mariendorfer Damm 292-298 ist für August 2022 geplant.

Auf einem ca. 24.000 m² großen Grundstück direkt neben der bekannten Trabrennbahn Mariendorf im beliebten Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Mariendorf modernisierte und erweiterte die HGHI Holding GmbH ein bestehendes Fachmarktzentrum zu einem attraktiven Geschäftszentrum mit Einzelhandels- und Büroflächen. Das Erdgeschoss des im 2. Quartal 2020 fertiggestellten HGHI-Projektes Geschäftszentrum Mariendorfer Damm umfasst 7.000 m² und wird durch Einzelhandel, Dienstleistungen sowie Gastronomie genutzt. In den Obergeschossen 1-3 des Objektes befinden sich Büroflächen auf insgesamt 9.000 m². Ein besonderes Highlight des Bürobereiches sind die begrünten Dachflächen im 1. Obergeschoss, die gleichzeitig ein attraktiver Empfang für Gäste und Entspannungsoase für die Büromieter sind. Aufgrund seiner zahlreichen Grünflächen stellt der ruhige Ortsteil Mariendorf im Süden Berlins eine begehrte Büro- und Wohngegend dar.