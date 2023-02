Lohbrügge-Nord: Saga vermittelt bei Wärme- und Energieversorgung

Im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion um erhöhte Energiekosten in Lohbrügge-Nord setzt sich die Saga Unternehmensgruppe für die Interessen aller betroffenen 7.200 Mietparteien, darunter auch 2.300 der Saga selbst, ein. Das Unternehmen hat aufgrund der bestehenden Vertragskonstellation zwar keinen direkten Einfluss auf die Konditionen der Wärmelieferung, will aber aktiv Entlastungsmöglichkeiten einfordern.

.

Die Saga plant aktiv Entlastungsmöglichkeiten einzufordern und in Abstimmung mit dem Netzbetreiber und BHKW-Betreiber E.on und dem Holz-Kraftwerkbetreiber KWA eine neue, ökologisch nachhaltige und für die Mieterinnen und Mieter verträgliche Energieversorgungslösung zu prüfen. In diesem Zuge prüft laut des Unternehmens aktuell ein unabhängiges Ingenieurbüro, ob es zu überhöhten Wärmeverlusten des Leitungsnetzes zulasten der Mieterinnen und Mieter gekommen ist und ob die seit 2006 geltende „Preisbremse“ mit Blick auf die Kostenentwicklung für den Gas- und Holzeinsatz angewendet wird. Im Ergebnis steht fest, dass eine signifikante Entlastung für das Jahr 2022 zu erwarten ist.



Auf dieser Basis plant das Wohnungsunternehmen mit E.on und KWA Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, möglichst für 2023 einen im Interesse der Mieterinnen und Mieter angemessenen Abrechnungsmodus mit Blick auf die aktuellen Bezugspreise für Gas und Holz sowie die bundesweite „Energiepreisbremse“ zu erreichen. Darüber hinaus ist geplant mit E.on und KWA Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, möglichst ab 2024 die bestehende Strom- und Wärmeerzeugung auf ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Versorgungskonzept mit günstigeren Konditionen für die Mieterinnen und Mieter umzustellen.



Historie der Wärme- und Energieversorgung in Lohbrügge-Nord

1963 wurde zwischen der Neuen Heimat als Vorgängergesellschaft der GWG als Netzeigentümerin und der Esso (in der Nachfolge E.on) ein Vertrag (Pachtvertrag) über das Fernwärmenetz in Lohbrügge-Nord geschlossen. 1988 wurde die Versorgung von Öl auf Gas umgestellt und vereinbart, dass der gasbasierte Wärmepreis nicht höher sein soll als der ölbasierte Wärmepreis. 2006 wurde die Energieversorgung auf das bis heute als innovativ geltende Holzkraftwerk ergänzt durch ein Erdgas-Blockheizkraftwerk im Jahr 2013 umgestellt.



Die GWG hatte 2006 durch einen Nachtrag zum bestehenden Pachtvertrag mit der E.on sichergestellt, dass Mehrbelastungen in der Wärmeversorgung für die Mieterinnen und Mieter durch die Abrechnung auf der Grundlage der damals günstigeren Bezugsgröße Gas vermieden werden sollten. Zudem wurde eine „Preisbremse“ für den Fall vereinbart, dass zukünftig der Gaspreis oberhalb des Holzpreises liegen sollte, damit die Mieterinnen und Mieter durch eine Gutschrift im Rahmen der Abrechnung entlastet werden. Die vereinbarte „Preisbremse“ kommt in Folge der aktuellen Energiekrise jetzt zur Anwendung. Die Saga selbst partizipiert in keiner Weise von den aktuellen Preisentwicklungen.